"Murió porque le pegaron": Diego Urrutia recordó la dolorosa pérdida de su hermano mayor

15 ag. 2026 - 12:01 hrs.

Una tragedia remeció la vida de Diego Urrutia y fue en una entrevista en un podcast donde se refirió a esta difícil situación familiar.

En el programa digital "En el ojo", animado por Rosario Bravo y José Miguel Viñuela, el humorista fue consultado sobre los integrantes de su familia y él sorprendió al revelar que uno de sus hermanos había fallecido.

La influencer y el animador quedaron impactados y le preguntaron al triunfador del Festival de Viña qué había pasado.

La triste historia de Diego Urrutia

Si bien Diego Urrutia ya había contado que su hermano más grande, Mario, había muerto hace 10 años, en esta ocasión entregó más antecedentes sobre los hechos.

"Yo tenía 15 años. Tenía muy buena onda, casi un papá, teníamos 10 años de diferencia, él tenía 24. Fue un golpe, murió porque le pegaron, de puño y de pies. Fue en la tarde, después del carrete, al otro día en la tarde, así como 'oye, conversemos, qué pasó'", contó.

Podcast En el ojo

Según confidenció el humorista, en primera instancia pensaron que habían asaltado al joven: "Eso se pensaba y claro, llegó al hospital, estuvimos 24 horas ahí, estaba con muerte cerebral, con ninguna chance de sanar".

El caso de Mario Urrutia fue conocido en Temuco, pues él era estudiante de quinto año de periodismo de la Universidad de la Frontera y trabajaba en un matinal del canal regional: "Había agarrado esa pega, llevaba dos o tres meses, la gente ya lo conocía un poquito y apareció en todos los diarios, fue noticia nacional".

Con respecto al asesino, según los portales de esa época, se entregó de forma voluntaria después del homicidio y, cuando se realizó el juicio, fue condenado a cuatro años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada.

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