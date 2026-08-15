Christell regala tierna postal junto a su bebé y actualiza cómo luce tras casi 20 días de dar a luz

15 ag. 2026 - 10:00 hrs.

A pesar del cansancio normal de las primeras semanas de la maternidad, Christell Rodríguez está disfrutando esta etapa junto a su hijo Valentino y su esposo Robertto Parra.

La cantante contó en sus historias de Instagram que su bebé "se porta un 7" y apenas le deja tiempo para almorzar. Sin embargo, está totalmente derretida por él.

Tierna postal de Christell Rodríguez junto a su bebé

Christell expresó sus sentimientos mediante una tierna postal suya con su pequeño en brazos. En la imagen, el bebé, arropado con una cobija celeste, reposa su cabecita junto al rostro de su madre. "Lo mucho que lo amo", escribió la artista sobre la fotografía.

Instagram @christell_oficial

Más tarde, la intérprete les deseó una buena jornada a sus seguidores al publicar una selfie que captó frente a un espejo.

Vestida con polera marrón de manga larga y pantalón deportivo gris, Rodríguez actualizó cómo luce casi veinte días después del nacimiento de su niño el pasado 26 de julio.

Instagram @christell_oficial

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