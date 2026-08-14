Kel Calderón se despide de las redes sociales tras 15 años: "Extraño vivir la vida en primera persona"

14 ag. 2026 - 13:00 hrs.

Luego de 15 años de actualizar continuamente su vida y sus experiencias en redes sociales, Kel Calderón sorprendió con un mensaje de despedida.

La abogada eliminó de su cuenta de Instagram las publicaciones que durante largo tiempo registraron sus vivencias y solo dejó una exposición de sus motivos para "desaparecer" temporalmente.

La despedida de Kel Calderón

Kel Calderón inició su escrito recordando que desde que abrió su Instagram en 2011 nunca se desconectó realmente y, aunque esta red social le regaló "algunas de las oportunidades y experiencias más lindas" de su vida, es tiempo de hacer una pausa.

"Sobre todo, me regaló esta comunidad que hemos construido durante tantos años. Ustedes han estado ahí acompañándome en todas las etapas, en las buenas y en las malas y, por eso, este espacio siempre va a ser tan importante para mí", les dijo a sus fans.

Instagram @k3lcalderon

"Entre compartir mi vida y sentir que tengo que registrarla constantemente, en algún momento empecé a estar más pendiente de capturar los momentos que de realmente vivirlos", confesó la hija de Raquel Argandoña.

"Últimamente he sentido que necesito bajar un poco el ruido, soltar el teléfono y volver a estar presente. Leer sin mirar las notificaciones. Conversar sin pensar en grabar. Estar con las personas que quiero sin sentir que todo tiene que transformarse en contenido", reflexionó.

Por último, dejó claro que volvería luego de regalarse una temporada de desconexión: "Extraño un poco vivir la vida en primera persona y no solamente ser quien la registra".

"Sé que este espacio sigue siendo mi casa, pero hoy necesito tomarme un tiempito para mí. Los quiero muchísimo y nos vemos pronto", finalizó.

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