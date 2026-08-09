Elegante y sensual con un toque de color: Kel Calderón revela cómo se puede elevar un vestido transparente

09 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Los vestidos de efecto transparente están acaparando todas las miradas esta temporada al aportar sensualidad y dinamismo a cada outfit. Como toda buena fashionista, Kel Calderón no se queda atrás con esta tendencia que arrasa en la moda urbana.

En sus historias de Instagram, la hija de Raquel Argandoña dio una clase de estilo al mostrar cómo se puede elevar esta prenda para lograr un look sofisticado e impecable.

¿Cómo combinar un vestido mesh como Kel Calderón?

Para Kel Calderón, la clave de un look exitoso es el juego de capas y contrastes. En sus registros, lució un vestido negro semitransparente, de diseño ajustado y largo, sobre un body negro sólido.

Instagram @k3lcalderon

A esta base monocromática incorporó elementos que rompen con la monotonía y añaden estructura, como una camisa de vestir azul cielo que dejó abierta y anudada al frente.

Para completar esta propuesta y darle un aire más formal, la abogada llevó una chaqueta corta negra, que también dejó abierta, y unos clásicos tacones de punta a tono que alargaron visualmente su silueta.

Todo sobre Kel Calderón