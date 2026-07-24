Kel Calderón preocupa tras compartir fotografía desde reconocida clínica de Santiago

24 jul. 2026 - 19:00 hrs.

Preocupación generó el estado de salud de Kel Calderón, luego que difundiera una imagen desde un centro médico.

La hija de Raquel Argandoña utilizó su cuenta de Instagram para compartir el drama que vive desde hace un tiempo y el cual no ha podido superar.

Preocupación por Kel Calderón

En concreto, la hermana de Nano Calderón subió desde la Clínica Alemana una foto mostrando su dedo índice de la mano, el cual mantenía un inmovilizador.

"Intento número 3 para ver si este huesito ya pegó", escribió Kel en la misma historia.

Calderón no entregó mayores detalles del tipo de lesión ni tampoco las causas.

Instagram @k3lcalderon

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