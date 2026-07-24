Valentina Roth comparte inédita foto de su infancia: Usuarios quedaron impactados por el parecido con su hija

24 jul. 2026 - 18:30 hrs.

Valentina Roth volvió a causar revuelo en redes sociales tras compartir en redes sociales una fotografía de su infancia, donde la compararon con una de sus pequeñas hijas.

La exgimnasta, como de costumbre, utilizó su cuenta de Instagram para contar parte de su vida. En esta ocasión fue el chat de WhatsApp con su abuela.

La foto de bebé de Valentina Roth que desató una ola de comparaciones con su hija

En medio de la conversación con la matriarca, esta le envió una foto de cuando tenías apenas unos meses de vida.

"Mi abuelita me manda mi foto cuando chica", escribió Roth en el pantallazo que causó revuelo en la red social de Meta.

Los usuarios no tardaron en dejar sus comentarios en la historia: "La Antonia, definitivo son iguales"; "Son iguales con la Martina"; "Antonia totalmente"; "Tus hijas salieron igual a ti".

Instagram @valeroth28

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