Ignacia Antonia bromea con la altura de su hija de siete meses: "Un mes más y..."

24 jul. 2026 - 19:30 hrs.

La influencer Ignacia Antonia dio un giro por completo a su vida tras dar a luz a la pequeña Amelia Ignacia, quien nació de fruto de su relación con el cantante Ak:420.

Precisamente, a través de sus historias de Instagram, la joven figura de las plataformas digitales expone las aventuras, momentos graciosos y otras instancias que vive con su hija.

Por lo mismo, en esta oportunidad aprovechó de bromear con su estatura, ya que ella de por sí no es muy alta, pero al parecer la niña sí lo será.

Ignacia Antonia bromea con la altura de su hija

En sus historias, Ignacia subió una fotografía en la que tiene a su hija en brazos, a la que tapa la cara con un corazón, y se nota que la niña ya está muy grande.

Ante esto, y con la posibilidad de bromear, Ignacia Antonia escribió "un mes más y la Amelia va a ser más alta que yo", dejando en claro que está sorprendida por cómo ha crecido su hija.

Instagram

Recordemos que la niña nació en diciembre del 2025, por lo que en la actualidad tiene siete meses y mucho tiempo por delante para seguir creciendo.

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