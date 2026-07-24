Francisco Kaminski responde a rumores sobre su presente económico: "Puras mentiras"

24 jul. 2026 - 12:40 hrs.

Francisco Kaminski niega rotundamente los recientes dichos que circulan sobre él a raíz de unas declaraciones de Maxi Fuentes en el programa "No es lo mismo".

El panelista afirmó que el locutor no tiene trabajo, está viviendo en casa de su pareja, Stephanie Finney, y tuvo que pedir ayuda a su abuela para pagar la pensión alimenticia de su hijo con Carla Jara.

Reacción de Francisco Kaminski a dichos de Maxi Fuentes

El portal de farándula Lima Limón contactó a Kaminski, quien lamentó que se difunda este tipo de información. "Puras mentiras como siempre. ¿Qué más se puede esperar de Maxi Fuentes?", dijo inicialmente.

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"¡Yo tengo trabajo y nunca nadie me ha mantenido! ¡Es lamentable que sigan inventando cosas y publicando cosas sin ir a la fuente!", exclamó, según el reporte.

"Creo que está recibiendo pensión de la polola, creo que a la mujer la manda a trabajar, está viviendo en el departamento de ella", fueron algunas de las afirmaciones que había lanzado Fuentes en el mencionado programa.

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