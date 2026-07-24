"Aprendiendo, cayendo y siguiendo": Nicole Pérez celebró los 15 años de matrimonio con su esposo
La exchica Mekano Nicole Pérez hizo uso de sus redes sociales para celebrar y conmemorar los 15 años de matrimonio que lleva con Andrés Carvallo.
Precisamente, ambos llevan 30 años de relación y 15 de matrimonio, además de tres retoños: Isidora, de 20 años y quien ha sido noticia por su diabetes tipo 1; Andrés, de 14 años, y Rafael, quien nació en 2020.
Y aunque la vida los ha puesto a prueba en muchas ocasiones, ellos siguen juntos, demostrando que su amor va mucho más allá de lo físico, sino que implica algo más íntimo para ambos y para la familia que han formado en estos años.
Nicole Pérez celebra 15 años de matrimonio
A través de sus redes sociales compartió un video en el que logró animar fotografías de su tiempo juntos con inteligencia artificial. "Este video fue creado con IA, pero cada imagen, cada recuerdo y cada emoción son completamente reales. (jajaj en varias partes la cara nos cambió)", aclaró Nicole.
Dicho esto, expresó que "son 30 años de amor y eligiéndonos. Treinta años creciendo juntos, formando una familia maravillosa con nuestros tres hijos, aprendiendo, cayendo, levantándonos y siguiendo siempre de la mano".
"Gracias por estos 30 años de amor, por estos 15 años de matrimonio y por seguir siendo mi compañero de vida", comentó, y agregó que "te amo con toda mi vida... y sigo aquí eligiéndote una vez más. Feliz aniversario mi amor y que Dios siga siendo el centro de nuestro amor".
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