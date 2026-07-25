"Solo podía mover la cabeza": El actor Willy semler conmueve al revelar detalles de su crítico estado de salud

25 jul. 2026 - 13:03 hrs.

Willy Semler habló por primera vez en profundidad sobre el complejo momento de salud que atraviesa, luego de ser diagnosticado con una Polineuropatía Desmielinizante Inflamatoria Crónica, enfermedad autoinmune que lo ha mantenido en silla de ruedas.

En un reportaje emitido por Primer Plano, el actor relató cómo comenzó el avance de la enfermedad y el proceso de rehabilitación que enfrenta actualmente.

El intérprete recordó que todo ocurrió de manera inesperada. "Fue una progresión muy rápida y desconcertante al mismo tiempo porque de un día para el otro ya no podía hacer ciertas cosas", señaló.

Además, reconoció que al principio fue difícil comprender lo que estaba ocurriendo: "Era bien raro adaptarse a esta condición (...) es bien incierto porque uno no sabía qué era lo que estaba pasando".

Willy Semler habla de su momento más crítico

Sobre el momento más crítico de su enfermedad, Semler reveló que "en palabras simples, pasé por un cuadro, entre comillas, tetrapléjico, donde casi solo podía mover la cabeza y las manos muy torpemente".

Actualmente continúa en rehabilitación y explicó que "aún siento una especie de parálisis en las piernas, por eso estoy haciendo ejercicios para ponerme de pie", agregando que todavía depende de ayuda para realizar diversas actividades.

Finalmente, Semler destacó el apoyo incondicional de su familia, su pareja y el equipo médico que lo acompaña en este proceso. "Tengo tres hermanas maravillosas, tengo tres hijos maravillosos, la Mandi para qué decir... estoy en las mejores manos", expresó. Sobre su recuperación, concluyó con una reflexión: "No me proyecto a futuro, estoy en el aquí y el ahora... pienso en este momento en ponerme de pie".

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