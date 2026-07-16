"Va a volver a caminar": Pareja del recordado actor Willy Semler ofrece detalles de su estado de salud

16 jul. 2026 - 11:20 hrs.

El recordado actor Willy Semler padece polineuropatía desmielinizante periférica, una rara enfermedad autoinmune que por los momentos lo mantiene en silla de ruedas y con mucho dolor.

Su pareja, Carolina Mandiola, explicó en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN) las condiciones del director de teatro y sus expectativas de recuperación. "Le ataca desde las rodillas hasta los pies y desde los codos hasta las manos. Hace un mes que no puede caminar", detalló.

El estado de salud de Willy Semler

Según declaraciones de Mandiola, Willy Semler no tiene daños neurológicos ni cognitivos y se mantiene dando clases en la fundación que crearon en Puerto Varas, El Faro, arte y oficios. Estuvo hospitalizado y fue dado de alta, pero debe volver a internarse.

"Él se tiene que hospitalizar cada mes, por cinco días, para que le pasen el medicamento, porque no se puede administrar en la casa", expresó.

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La pareja del artista aclaró que, a pesar de su condición actual, este podrá recuperar su movilidad. "Estamos esperando que nos den la respuesta de un centro de rehabilitación intensivo que hay en Frutillar, para poder trasladarlo. Queremos que vuelva a caminar lo antes posible", dijo.

"La enfermedad de Willy es crónica, él la va a padecer siempre, pero tiene que hacer cambios en su estilo de vida y una rehabilitación intensa. No es que vaya a caminar en una semana más, pero sí va a volver a caminar, a pararse y a retomar su vida", destacó.

"En el centro lo dejarán internado porque le hacen kinesiología, fisioterapia, piscina, ejercicios. Es intensivo porque le sacan el jugo para poder ponerlo de pie lo más rápido", agregó.

Una enfermedad dolorosa

"Es una enfermedad muy dolorosa, lo más difícil del proceso ha sido el manejo del dolor porque se producen calambres muy fuertes y una sensación de quemadura en las extremidades. El dolor es lo más complicado de toda esta situación", expuso Mandiola.

Ademas, aclaró que aunque tienen que cubrir gastos por los tratamientos, están bien y se sienten apoyados. "No es correcto decir que se siente abandonado. Willy tiene una red de apoyo muy importante que es su familia, sus hermanos y sus hijos que están súper pendientes de él. Y me tiene a mí que estoy estoy 24-7", apuntó.

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