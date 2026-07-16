Inna Moll anuncia la triste pérdida de su abuelo con entrañables postales: 'Siempre vivirás en mi corazón'

16 jul. 2026 - 12:30 hrs.

Inna Moll seleccionó unas entrañables fotografías para anunciar en sus redes sociales la muerte de una persona muy especial para ella, su abuelo.

El pasado mes de diciembre, tras su participación en el Miss Universo, la modelo conmovió a sus seguidores con un tierno video en el que ordenaba junto a él su colección de monedas.

"Mi abuelo tiene Alzheimer y estas actividades le ayudan a conectarse. Clasificar cosas, hacer puzzles y actividades que no requieran de tanta explicación", dijo en aquel momento. Ahora, le toca despedirlo.

La despedida de Inna Moll a su fallecido abuelo

Inna Moll compartió tres imágenes en sus historias de Instagram para dar la triste noticia. "Abuelo, gracias por tanto. Siempre vivirás en mi corazón. Descansa en paz. Te quiero y te extrañaré siempre", escribió sobre una imagen de las manos de su abuelito entrelazadas con las de sus seres queridos.

Instagram @innamoll

Seguidamente, la Miss Universo Chile 2025 desempolvó un par de postales de su infancia para honrar abuelo. En la primera de ellas, él la abraza mientras ambos posan sonrientes sentados a la mesa.

La segunda es un retrato familiar donde Inna también aparece en su niñez junto a sus parientes, sentados sobre el césped en un jardín, con su abuelo de pie en el fondo.

Instagram @innamoll

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