Adriana Barrientos duplica la millonaria recompensa por su exclusivo reloj robado: "Es muy difícil venderlo"

16 jul. 2026 - 13:30 hrs.

Adriana Barrientos está ofreciendo una millonaria recompensa por un exclusivo reloj Rolex del que la despojaron la tarde del domingo, cuando varios sujetos la acorralaron y golpearon para robarle su auto y otras pertenencias.

"Pasé toda la noche llorando y ayer me dio como una crisis de angustia" dijo el miércoles en sus historias de Instagram, donde actualizó a sus seguidores sobre el caso.

La recompensa de Adriana Barrientos por su Rolex

La policía ya recuperó el lujoso vehículo de Adriana Barrientos, que ahora se encuentra en revisión. "Me avisaron de los Carabineros que terminaron de hacer el peritaje del auto", dijo en un video grabado en un salón de belleza.

Instagram @adrianabarrientosc

"Así que la compañía de seguros fue a buscar el automóvil y lo llevan a la concesionaria de la Porsche, para que puedan revisar todo lo que está en mal estado", agregó, antes de hablar de su Rolex, por el que inicialmente había ofrecido una recompensa de un millón de pesos.

"Viendo que el reloj no aparece, ya lo máximo que puedo pagar son dos millones en efectivo. Dos millones en efectivo a quien me traiga el reloj, a quien me lo haga aparecer", dijo.

"Esto va a ser absolutamente confidencial, como siempre. Ustedes saben que yo aquí a menudo regalo cositas y les muestro los depósitos de lo que regalo, a la gente le llega, entonces ustedes saben que yo siempre pago, siempre", insistió.

"Este reloj es único, no hay más. Son muy pocas piezas de este reloj las que se hicieron en el mundo. O sea, este reloj es muy difícil venderlo, prácticamente es imposible", aclaró.

"Tiene un valor sentimental para mí muy, muy, muy grande. Sí, así que para el que lo encuentre, dos millones de pesos en efectivo. Yo recibo, pago y sin denunciar, sin nada", prometió.

La influecer también está buscando una cartera plateada Gucci que perdió durante el portonazo, pero no detalló la cifra de la retribución.

Instagram @adrianabarrientosc

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