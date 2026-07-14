"Manden abogados": Nano Calderón y sus amigos viven tenso momento con policía colombiana

14 jul. 2026 - 16:40 hrs.

Hace unos días, Nano Calderón hizo sus maletas y partió rumbo a Colombia. El viaje del retoño de Raquel Argandoña no ha estado exento de repercusión; primero por, supuestamente, celebrar el cumpleaños de su pareja, y ahora por un percance con la policía.

Sobre lo último, fue el propio hermano de Kel Calderón quien subió a sus historias de Instagram el momento que vivió con la autoridad colombiana.

El tenso momento de Nano Calderón

"Manden abogados", escribió Nano en la imagen donde aparecía un policía revisando la ropa de uno de sus amigos mientras mantenía sus manos en el techo del auto.

Instagram @nanocalderon97

Instantes después, subió una nueva foto donde entregó más contexto sobre lo sucedido en tierras cafeteras.

"Era broma. Todo en orden. Nos revisaban cualquier otro día y hacíamos cadena perpetua", dijo, tomándose con humor el momento.

Instagram @nanocalderon97

Todo sobre Nano Calderón