"Gracias por hacerme mamá": Carolina Mestrovic celebra los 15 años de su hija con Mario Velasco

13 jul. 2026 - 15:40 hrs.

Este lunes, Carolina Mestrovic se dio una pausa para escribir y postear en redes sociales un extenso mensaje para su hija Julieta, quien cumple 15 años.

Precisamente, la niña nació el 13 de julio del 2011 producto de la relación que tuvo su madre con el animador Mario Velasco, y aunque sus padres se separaron en 2015, nunca se han alejado realmente, ya que mantienen una buena relación por la adolescente.

A raíz de esto, Mestrovic buscó un espacio para celebrar a su hija, siendo este un cumpleaños muy especial, ya que Carolina está esperando a su segunda bebé, pero esta vez con Jonathan Freudman.

El tierno mensaje de Carolina Mestrovic a su hija

"¡Princesita mía! ¡15 años, mi vida! ¡Qué emoción! "¡No puedo creer cómo pasó tan rápido!", partió diciendo la actriz radicada en Estados Unidos.

Dicho esto, agregó: "solo quiero que seas feliz, mi amor. Que tu vida siga llena de luz, de sueños y de personas que te quieran de verdad. Que Dios continúe guiándote siempre en cada paso, protegiéndote, dándote sabiduría y llenando tu corazón de paz".

"Eres una niña maravillosa, fuerte, dulce, noble e inteligente. Estoy inmensamente orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo", comentó, y aseveró que su gran deseo es que nunca le falte la fe para seguir adelante, la fuerza para superar momentos difíciles y la humildad para valorar las bendiciones.

"Gracias por hacerme mamá. Eres el regalo más hermoso que Dios me ha dado. Siempre voy a estar aquí para ti, pase lo que pase, siempre", expresó con enorme felicidad, cerrando su mensaje con un nuevo deseo: "Que estos 15 años sean el comienzo de una etapa llena de momentos inolvidables, risas, aventuras y muchísimas bendiciones. Te amo infinitamente".

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