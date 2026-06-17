Caro Mestrovic comparte postales de la tierna revelación de género de su bebé: "Esperando con mucho amor"

17 jun. 2026 - 13:00 hrs.

Carolina Mestrovic y su esposo Jonathan Freudman celebraron la revelación de género de su primer bebé juntos, cuya llegada esperan con ilusión.

El pasado mes de abril los actores anunciaron que están en la dulce espera y en esta ocasión se reunieron con familiares y amigos para conocer si será niña o niño.

El gender reveal de Carolina Mestrovic

Caro Mestrovic compartió un carrusel de imágenes del festejo, donde el centro de atención fue un tierno armario miniatura que contenía un oso de peluche, ropa y zapatitos de bebé.

Al abrirlo, una lluvia de pétalos rosa y los colores de los atuendos anunciaron que será una niña, como se aprecia en una postal que captó la sorpresa y alegría de los esposos en el justo momento de la revelación.

Instagram @arianafreudman

"¡Esperando a nuestra chiquitita con mucho amor! ¡Gracias a todos por acompañarnos en ese día tan especial! ¡Gracias, Ariana Freudman por ayudarnos a organizar este gender reveal tan bello!", escribió Mestrovic en el post.

Los seguidores de exYingo expresaron su emoción y mejores deseos con mensajes como: "Los veo y me da mil años de vida, vuelvo a recobrar la fe y la esperanza que el verdadero amor sí existe"; "¡Felicidades! Qué hermosos. Serán unos padres extraordinarios".

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