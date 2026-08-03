Dominga López habla del especial gesto que tuvo Scarlette Hermosilla tras la final: "Fue un momento muy lindo"

03 ag. 2026 - 18:15 hrs.

Este lunes, La Hora de Jugar recibió a la flamante Miss Chile, Dominga López, quien se adjudicó el título y representará a nuestro país en el Miss Universo Internacional 2026 en Puerto Rico.

Precisamente, durante el anuncio de su victoria, muchos espectadores y usuarios se enfocaron en la actitud "despectiva" que tuvo Scarlette Hermosilla con Dominga. Sin embargo, fue la propia Miss Universo Chile quien se encargó de desmentir esto.

"Creo que Scarlette estaba muy emocionada; ella le puso mucho, mucho trabajo a todo este certamen y quiero también destacar que las cámaras no lo mostraron, pero ella después me ayudó, me arregló mi pelito, me sacó unos confeti que tenía", expresó Dominga.

La Hora de Jugar / MEGA

Dominga López defiende a Scarlette Hermosilla

En esa línea, la nueva Miss Chile aclaró que "yo sé que a veces parece que hay malas reacciones o que por qué no la abrazó, pero yo sentí que fue un momento muy lindo y no tengo nada malo que decir sobre Scarlette, es una mujer increíble, que demostró que es una mujer increíble y le deseo lo mejor en lo que sea que se proponga hacer ahora".

Asimismo, destacó que esta versión fue muy fraternal y todas terminaron siendo muy amigas. De hecho, explicó que desde la organización pidieron a sus compañeras no abrazar de inmediato a la ganadora, ya que querían que respondiera una pregunta de Julio César Rodríguez y su primer desfile.

"Era mi momento para responder una pregunta de Julio, dar mi pasarela, y después de eso ya se vinieron todas encima y el backstage también, y todas me han llamado y mandado mensajes", expresó, y volvió a recalcar que la convivencia fue hermosa.

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