"A los cinco años...": Hermana de Dominga López revela inesperado y premonitorio detalle de su infancia

03 ag. 2026 - 17:20 hrs.

La victoria de Dominga López en el Miss Universo Chile 2026 no solo alegró a sus seguidoras y compañeras de competencia, sino que también a su familia.

Por lo mismo, en La Hora de Jugar logramos entablar un contacto con Isidora López, la hermana mayor de Dominga que vive en Finlandia y que expresó unas hermosas palabras para la actual Miss Universo Chile.

"Tan orgullosa de ti, pero escúchame, tan orgullosa de ti. Estoy enamorada de tu cerebro, Dominga, enamorada de tu cerebro, te lo juro. Siempre has sido una mujer maravillosa, pero hoy te vi como una mujer clara, firme, concisa, o sea, realmente es un orgullo y ahora te tengo que compartir con todo Chile", aseguró en un comienzo Isidora.

El orgullo de la hermana de Dominga López

Enseguida, Dominga aclaró que su hermana se fue en enero al extranjero y tienen un vínculo muy cercano, ya que incluso llegaron a independizarse juntas, por lo que ya la extraña bastante y más en estas circunstancias.

Asimismo, Isidora afirmó que "la Domi, que yo conocí cuando chiquitita, es la misma Domi que veo ahora, y eso es como, es más emocional, y eso es lo que me tiene más feliz, porque yo siento que la Domi en un momento se me apagó mi estrellita, y yo hoy la veo como era cuando chica, que era una amiguita exquisita, extremadamente fantasiosa".

"Yo creo que hay un orgullo por parte de la familia de ese lado de verte brillar siendo tú, y desde la parte más íntegra tuya. Entonces, la Domi que estoy viendo ahora es la que jugaba conmigo a los cinco años", reveló, y añadió que desde pequeña se ponía corona, viviendo en un cuento de hadas.

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De igual forma, comparó a su hermana con el personaje principal de la película "El Diario de la Princesa": "A mí me pasa un poco cuando veo a la Domi; es como ver El Diario de la Princesa, que ella es una mujer que va y pone la corona a todo el mundo, entonces, y esto es realmente orgullosa y siento que su causa hace sentido, a mí me emociona siendo la hermana, siendo alguien que lo ve desde afuera; es un orgullo, sinceramente".

"Eres el amor de mi vida, tú y mis tres chiquitos son los amores de mi vida; te voy a cuidar siempre, te voy a compartir ahora; estoy muy ansiosa porque eso pase, pero siempre te voy a cuidar y voy a estar ahí contigo lo antes posible", aseguró.

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