La nueva vida de Gala Caldirola junto a Luis Jiménez en Catar: "Que nunca nos falte el olor a café"

03 ag. 2026 - 11:30 hrs.

Gala Caldirola y Luis Jiménez están iniciando una nueva vida juntos en Catar. La modelo española y su hija Luz Elif viajaron la semana pasada a París, donde se reunieron con el exfutbolista para luego partir todos a la ciudad de Doha.

Hace un mes la periodista Cecilia Gutiérrez comentó que la pareja estaba planificando una mudanza al emirato. En ese momento Página 7 consultó sobre el tema a la influencer, quien no negó ni confirmó la información. "Si me voy o no a Catar, veremos. Que fluya, que todo fluya", respondió.

Nuevo hogar de Gala Caldirola y Luis Jiménez

El pasado mes de abril el "Mago" Jiménez se unió al cuerpo técnico del equipo de fútbol catarí Al-Wakrah, por lo que se fue a vivir al país árabe. El club estaba realizando un campamento pretemporada en la capital francesa, donde se reunió con Caldirola.

Instagram @galadrielcaldirola

La modelo estuvo compartiendo en Instagram registros de sus paseos junto a su hija Luz Elif por la "ciudad del amor", aunque sin la presencia del exdeportista. Cuando finalmente se encontraron, publicaron un breve pero romántico video con la Torre Eiffel en el fondo.

Pero la confirmación de un nuevo comienzo en la capital catarí la dio la ex chica reality al publicar un video donde mostraba una panorámica de la metrópoli con la palabra "llegamos".

Luego compartió un vistazo de su nueva cocina y un mensaje acogedor: "En casa. Que nunca nos falte el olor a café por las mañanas".

Instagram @galadrielcaldirola

El padre de Luz Elif, Mauricio Isla, había dado indicios de una partida permanente de su hija. El exfutbolista compartió un extenso mensaje de despedida en el que expresó que era un momento difícil, pero le deseó lo mejor a la niña.

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