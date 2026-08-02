Como una "diosa" de rojo: Melina Noto encantó a fans con un elegante y estructurado vestido lleno de brillos
Durante su participación en un podcast, Melina Noto sacó a la luz su lado más brillante, elegante y lleno de seguridad al asistir ataviada en un llamativo vestido rojo que atrajo todas las miradas con su diseño.
La animadora compartió las fotos de este look a través de su cuenta de Instagram, donde sus seguidores no tardaron en llenarla de elogios y de asegurarle que lució como "una diosa".
El mágico vestido rojo de Melina Noto
En su publicación, Noto posa con un vestido rojo lleno de brillos. Arriba, la pieza es strapless y posee un volante asimétrico que aporta volumen a sus caderas y acentúa su cintura, mientras que en la parte inferior destaca una falda recta tipo columna.
Melina completó la apuesta con tacones blancos en punta, su cabello suelto estilizado en suaves ondas y un maquillaje ligero, resaltado con mejillas y labios rosa.
"Diosa", escribió la modelo Eugenia Lemos en los comentarios. "¡Amiga, rompiste!", "La argentina más bella, hermosa y simpática", "Ese color te queda increíble", opinaron otros usuarios.
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