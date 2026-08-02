Como una "diosa" de rojo: Melina Noto encantó a fans con un elegante y estructurado vestido lleno de brillos

02 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Durante su participación en un podcast, Melina Noto sacó a la luz su lado más brillante, elegante y lleno de seguridad al asistir ataviada en un llamativo vestido rojo que atrajo todas las miradas con su diseño.

La animadora compartió las fotos de este look a través de su cuenta de Instagram, donde sus seguidores no tardaron en llenarla de elogios y de asegurarle que lució como "una diosa".

El mágico vestido rojo de Melina Noto

En su publicación, Noto posa con un vestido rojo lleno de brillos. Arriba, la pieza es strapless y posee un volante asimétrico que aporta volumen a sus caderas y acentúa su cintura, mientras que en la parte inferior destaca una falda recta tipo columna.

Instagram @melinoto

Melina completó la apuesta con tacones blancos en punta, su cabello suelto estilizado en suaves ondas y un maquillaje ligero, resaltado con mejillas y labios rosa.

"Diosa", escribió la modelo Eugenia Lemos en los comentarios. "¡Amiga, rompiste!", "La argentina más bella, hermosa y simpática", "Ese color te queda increíble", opinaron otros usuarios.

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