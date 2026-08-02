Felipe Braun anuncia una decisión que cambiará su vida: "Será una experiencia enorme"

02 ag. 2026 - 17:00 hrs.

Felipe Braun anunció un importante cambio en su vida personal y familiar. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el actor reveló que dejará temporalmente el sur de Chile para radicarse durante un año en Berlín, Alemania, junto a su esposa e hijos.

En la publicación, el intérprete explicó que la decisión responde a una oportunidad académica de su pareja, quien obtuvo una beca en el país europeo. Por ello, toda la familia optó por emprender esta nueva experiencia en el extranjero.

"Mi señora se ganó una beca y como familia decidimos partir juntos a vivir esta aventura. Me fascina el contraste: salir de nuestro sur, de los lagos, los volcanes y la vida más tranquila, para llegar a una ciudad tan intensa, diversa y cosmopolita como Berlín", escribió.

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Felipe Braun explicó qué pasará con sus proyectos en Chile

Pese a este cambio de residencia, el actor aclaró que continuará vinculado a sus compromisos laborales en Chile y que mantendrá activos los proyectos que desarrolla desde el sur del país.

"Adoro el sur de Chile y seguiré muy conectado con mis trabajos en Teatro del Lago, haciendo Sobre la Tierra, creando nuevos proyectos y trabajando con algunas marcas. No me voy: simplemente voy a estar un poco más lejos… y con una diferencia horaria importante", señaló.

Además, Braun destacó que la mudanza representará una valiosa oportunidad para toda la familia, especialmente para sus hijos, quienes podrán conocer una nueva cultura y aprender otro idioma.

"Para nuestros niños será una experiencia enorme: vivir en otro país, conocer una nueva cultura, aprender otro idioma e ir al colegio allá. Y para nosotros también será la oportunidad de mirar el mundo desde otro lugar", concluyó.

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