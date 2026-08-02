Valentina Roth reflexiona sobre su seguidilla de embarazos: Estos son los posibles nombres de su tercer hijo

02 ag. 2026 - 13:00 hrs.

Valentina Roth y su esposo, Miguel de la Fuente, continúan expandiendo su familia a gran velocidad. En 2023, ambos recibieron a su primogénita, Antonia, y dos años después nació su segunda hija, Martina.

Actualmente, la pareja espera la llegada de su tercer hijo, el primer niño del matrimonio. En sus historias de Instagram, la modelo compartió una breve reflexión sobre la seguidilla de embarazos que ha experimentado en tan poco tiempo.

¿Qué dijo Valentina Roth sobre sus embarazos?

"¿No les pasa que no importa el día ni el año que sea, la Vale está embarazada?", preguntó con ironía en su registro. Entre risas, señaló que sus amistades bromean constantemente sobre el hecho de que "siempre está encinta".

Instagram @valeroth28

En cuanto a su dulce espera, Roth resaltó: "La próxima semana tengo que ir sí o sí a la ginecóloga, porque yo solamente me he hecho ecografías en este embarazo".

"Toca hacerme el doppler de las 20 a las 24 semanas. Como yo tengo tanta actividad física y tanto desgaste, tengo que ir haciéndome chequeos constantes de ecos", agregó.

¿Cuál será el nombre del bebé?

Hace un tiempo, la exgimnasta adelantó que su bebé probablemente se llamaría Renzo, pero esta idea la descartó. Comentó que prefiere los nombres tradicionales y comunes, así que sus mejores opciones hasta el momento son Vicente, Franco o Cristóbal, aunque sigue muy dudosa.

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