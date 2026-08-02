"Hoy estoy tranquila": El nuevo trabajo con el que la "porotito verde" logró salir de sus deudas

02 ag. 2026 - 12:00 hrs.

María José Campos dejó atrás uno de los momentos más complejos de su vida y hoy atraviesa una etapa completamente distinta. La actriz y bailarina, conocida por su personaje de "Porotito Verde", reveló cómo logró superar una profunda crisis económica tras quedarse sin trabajo en televisión y reinventarse profesionalmente.

Luego del estallido social y la pandemia de 2020, la actriz atravesó una compleja crisis económica que la obligó a buscar nuevas oportunidades para salir adelante. En ese entonces, mantenía una importante deuda por tarjetas de crédito y la mensualidad del colegio de su hija.

María José Campos se reinventó como agente previsional de AFP

Con el objetivo de encontrar estabilidad, la actriz decidió capacitarse y comenzar a trabajar como agente previsional de AFP, una actividad que actualmente le permite vivir y trabajar desde su casa, conciliando su vida laboral con la crianza de su hija.

Instagram

"Ahora tengo un trabajo que puedo hacer desde la casa, puedo ser una mamá superpresente como quiero, mi hija tiene 15 años y necesito estar encima", comentó a LUN.

Campos hizo un positivo balance del proceso que vivió durante estos años y aseguró que, pese a las dificultades, hoy se siente agradecida por haber logrado salir adelante.

"Este año pude volver a ahorrar, a organizarme y me siento superbendecida porque sé que lamentablemente no es la realidad de todos los chilenos que viven endeudados. Gracias a Dios salí de ahí y pretendo no volver… Hoy estoy tranquila", concluyó.

Todo sobre Entretenimiento