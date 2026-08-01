Aprovechando su viaje a Portugal: Kika Silva deslumbró con dos looks de lunares en histórico barrio de Lisboa

01 ag. 2026 - 19:00 hrs.

Viajar por motivos laborales no significa sacrificar la oportunidad de explorar y disfrutar del destino. Así lo demostró Kika Silva, quien visitó Portugal por trabajo, pero se regaló una pausa para conocer el emblemático Barrio Alto de Lisboa.

Este es un rincón histórico, lleno de arquitectura tradicional y coloridas fachadas. Para adaptarse a la energía del lugar y lucir impecable, la modelo optó por dos estilismos que compartió en sus historias de Instagram.

Looks de Kika Silva en Lisboa

En su primer look, Kika lució como pieza central unos pantalones rectos en color crema con estampado de lunares negros. Estos los combinó con una blusa blanca de escote asimétrico y hombros descubiertos.

Instagram @kikasilvas

Su propuesta la complementó con sandalias planas blancas, unas gafas de sol negras, un reloj plateado en su muñeca izquierda y un sutil collar.

En un segundo registro, la presentadora vistió un atuendo más dramático. Mantuvo los mismos pantalones de lunares, pero ahora los usó con una camisa negra manga larga de lunares blancos.

A los ya mencionados lentes de sol y las sandalias blancas, Kika sumó un bolso de mano tipo tote en fibra natural, perfecto para darle un aire veraniego y relajado.

Instagram @kikasilvas

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