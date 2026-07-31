"Mi guatón...": Viuda de Roberto Bruce publica emotivo mensaje por su cumpleaños 47

31 jul. 2026 - 19:30 hrs.

Andrea Sanhueza dedicó un emotivo mensaje a su expareja Roberto Bruce, quien falleciera en 2011 en el accidente aéreo de Juan Fernández, junto a miembros del matinal Buenos Días a Todos.

A través de sus redes sociales, la psicopedagoga recordó este 30 de julio el cumpleaños del notero, quien habría cumplido 47 años.

El emotivo mensaje de la viuda de Roberto Bruce

"Feliz cumpleaños mi guatón. Ya serían 47. Siempre en nuestros corazones. Gracias por tanto", escribió la viuda del histórico periodista de TVN y amigo de Felipe Camiroaga.

En la imagen aparece un joven Roberto Bruce con su sonrisa tan icónica, con la cual llegó al corazón de millones de televidentes.

Instagram @andreasanhuezac

Mientras que en una segunda historia, subió una fotografía de un pedazo de torta con una vela y el texto: "¡Happy bday!".

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