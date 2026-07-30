¡Ya está en casa! Christell Rodríguez enternece con las primeras fotos de su bebé Valentino

30 jul. 2026 - 14:30 hrs.

Christell Rodríguez y su esposo Roberto Parra no caben de alegría en sus primeros días como papá y mamá del pequeño Valentino, nacido el domingo 26 de julio.

La cantante actualizó a sus seguidores sobre su evolución tras dar a luz y expresó sus emociones con la llegada del nuevo miembro de la familia a su hogar. Además, entregó una sesión de fotos que dejó encantados a sus fans.

Las tiernas fotos del bebé de Christell Rodríguez

Christell compartió las tiernas postales de su bebé junto a un mensaje cargado de emotividad y agradecimiento. "¡Dios es fiel! Aún sin merecer hemos sido bendecidos con el regalo y la dicha de recibir a nuestro hijo esta semana", escribió en Instagram.

Instagram @christell_oficial

"Todo salió bien y ya estamos disfrutando en casita. ¡Estamos derretidos de amor de este gordito hermoso!", agregó.

"Yo disfrutando, cuidándome y recuperándome gracias a Dios con normalidad. Gracias a todos por su cariño y preocupación, por cada mensajito y buenos deseos para nuestro príncipe querido y nuestra familia", concluyó.

Aunque la artista no mostró del todo la carita de su bebé, las imágenes fueron suficientes para enternecer a los internautas, quienes dejaron mensajes como: "Hermosura de Dios. Bendiciones, chicos"; "¿Y si detenemos el tiempo en esas manitos tan pequeñas?"; "Oww, todo eso tan pequeñito. Felicidades, linda familia".

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