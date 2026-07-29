La inesperada y tierna razón de Ignacia Antonia para revelar el rostro de su hija: "Se van a reír"

29 jul. 2026 - 14:10 hrs.

Ignacia Antonia y su pareja Ak4:20 sorprendieron a sus seguidores el pasado fin de semana al mostrar por primera vez el rostro de su hija Amelia.

La influencer y el cantante de música urbana publicaron en conjunto un carrusel de fotografías de su bebita desde su nacimiento el 15 de diciembre hasta ahora, cuando ya tiene 7 meses. Esta inesperada revelación impactó a los fans de la joven mamá, quienes preguntaron las razones de su decisión.

La razón de Ignacia Antonia para revelar el rostro de su bebé

Ignacia Antonia dijo en reiteradas ocasiones que prefería mantener en secreto la cara de Amelia para evitar comentarios indeseados.

"Es protección a la privacidad de mi hija y a mi salud mental. Estoy preparada para lidiar con cualquier cosa que me puedan decir a mí, pero no creo poder tolerar que le digan algo a ella", explicó a finales de junio.

Ahora, en respuesta a un internauta, expuso sus motivos para cambiar de parecer. "¿Por qué decidiste mostrar la carita de tu bebé? Por cierto, es muy hermosa", escribió el usuario.

"Se van a reír, pero estábamos viendo las fotos que nos tomamos y dijimos 'aww, qué linda se ve la Amelia, deberíamos subir las fotos sin taparla'. Y lo hicimos, jajajaja", comentó con humor la creadora de contenido.

Instagram @ignaciaa_antonia

Todo sobre Ignacia Antonia