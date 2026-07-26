"Te amamos Amelia": Ignacia Antonia y AK4:20 revelan por primera vez la cara de su hija

26 jul. 2026 - 19:26 hrs.

Tras siete meses resguardando la privacidad de su hija, Ignacia Antonia y AK4:20 decidieron dar un importante paso y presentar por primera vez el rostro de la pequeña Amelia Ignacia a través de redes sociales.

La influencer compartió un carrusel de imágenes con distintos momentos junto a la bebé, quien nació el pasado 15 de diciembre. "Te amamos Amelia", escribió junto a la publicación, donde se puede ver a la niña sonriendo y compartiendo con sus padres.

Para evitar comentarios malintencionados, Ignacia también hizo una especial petición a sus seguidores. "Solo se aceptan comentarios lindos", señaló en sus historias de Instagram, recibiendo una ola de mensajes destacando lo tierna y hermosa que luce la pequeña.

¡Ignacia Antonia afirma ser igual a Amelia cuando era chica!

Horas más tarde, la pareja volvió a compartir un registro familiar, esta vez con un divertido reel en el que invitaron a sus seguidores a opinar sobre el parecido de Amelia. "Ya pero, ¿a quién se parece más?", preguntaron, generando un amplio debate entre sus fanáticos.

La jornada terminó con una nueva historia publicada por Ignacia Antonia, quien comparó una fotografía suya con otra de su hija, resaltando el parecido entre ambas. "Mi vidaaaa, posamos igual", escribió la influencer, mostrando a madre e hija haciendo el mismo gesto frente a la cámara.

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