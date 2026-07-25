Alessia Traverso confirma nuevo romance: "Nunca lo había dicho"

25 jul. 2026 - 18:33 hrs.

Alessia Traverso sorprendió al revelar un aspecto poco conocido de su vida personal. En medio de su preparación para participar en un estelar de televisión, la cantante confirmó que actualmente mantiene una relación amorosa, aunque ha preferido mantenerla alejada de la exposición pública.

En conversación con FMDOS, la exintegrante de Gran Hermano Chile reconoció que lleva un tiempo en pareja y que nunca antes había hablado del tema. "Sí, estoy en pareja hace tiempo. Creo que nunca lo había dicho", confesó.

La artista explicó que la decisión de mantener su romance en reserva no responde a que quiera ocultar a su pareja, sino a las experiencias que ha vivido con la exposición mediática. "No lo he contado más que nada porque sé que la exposición afecta, por experiencia, las relaciones", señaló.

Alessia intenta mantener su vida privada fuera de la exposición

En ese sentido, Alessia aseguró que busca proteger ese ámbito de su vida de las especulaciones y comentarios en redes sociales. "No es secreto, pero es privada y es lo único que voy a decir porque prefiero no hablar mucho de mis temas amorosos", afirmó.

La confesión llega en un positivo momento para la cantante, y espera que su relación perdure en el tiempo.

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