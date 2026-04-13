"Igual la pasamos bien": Karaoke Recargado complicó a Alessia Traverso en Dale Play Verano

13 abr. 2026 - 18:44 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Alessia Traverso fue elegida por el equipo amarillo para asumir el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, la ex chica reality interpretó el éxito "Las Avispas" del cantante dominicano Juan Luis Guerra.

Dale Play Verano / Mega

El resultado

Tras un desempeño discreto, Alessia se tomó con humor su participación, diciendo: "No importa, igual la pasamos bien. Bailamos".

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la ex chica reality logró tres respuestas correctas, lo que permitió que su equipo sumara $15.000 al pozo del soñador.

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