Dale Play - Capítulo 91: ¿Se irán los $3 millones?

29 may. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Iska Reicahuin, de 30 años, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $865.000. Su anhelo es estudiar locución.

En esta ocasión, el equipo rojo fue encabezado por su capitán Carolina Soto, quien fue acompañado por la actriz Francisca Gavilán y el intérprete nacional Douglas.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Rosario Reyes, de 46 años, quien sueña con viajar por el sur de Chile. Lo acompañó la capitana, Pelao Rodrigo, a quien se sumaron la cantante Caro Molina y el imitador Felipe Parra.

Mega

¿Habrá ganador de los $3 millones?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "Tírame la pista" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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