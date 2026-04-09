Dale Play - Capítulo 55: Una soñadora quiere potenciar su emprendimiento
Este jueves se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play con el regreso del soñador Paulo Lorca, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $410.000. Su gran anhelo es poder asistir a la convención de los Power Rangers.
En esta oportunidad, contó con el respaldo del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la actriz Pepi Velasco y la locutora radial Rayén Araya.
Por el lado del equipo rojo, la competencia estuvo marcada por la llegada de una nueva soñadora: Carolina Vera, de 55 años, cuyo objetivo es agrandar su cocina para potenciar su emprendimiento. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la influencer Paula Bolatti y el actor Etienne Bobenrieth.
¿Quién se quedará con el premio millonario?
El capítulo avanzó con una serie de pruebas que marcaron el ritmo de la competencia y pusieron a prueba la precisión, estrategia y desempeño de los participantes. Desafíos como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "Disko Marisko", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" resultaron determinantes para el rendimiento de los equipos y el crecimiento del pozo acumulado.
La jornada alcanzó su punto más alto con la "Cuenta Regresiva", la instancia final y más decisiva de la noche, donde el equipo ganador obtuvo la opción de ir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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