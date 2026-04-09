Dale Play - Capítulo 55: Una soñadora quiere potenciar su emprendimiento

09 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play con el regreso del soñador Paulo Lorca, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $410.000. Su gran anhelo es poder asistir a la convención de los Power Rangers.

En esta oportunidad, contó con el respaldo del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la actriz Pepi Velasco y la locutora radial Rayén Araya.

Por el lado del equipo rojo, la competencia estuvo marcada por la llegada de una nueva soñadora: Carolina Vera, de 55 años, cuyo objetivo es agrandar su cocina para potenciar su emprendimiento. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la influencer Paula Bolatti y el actor Etienne Bobenrieth.

Dale Play / Mega

¿Quién se quedará con el premio millonario?

El capítulo avanzó con una serie de pruebas que marcaron el ritmo de la competencia y pusieron a prueba la precisión, estrategia y desempeño de los participantes. Desafíos como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "Disko Marisko", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" resultaron determinantes para el rendimiento de los equipos y el crecimiento del pozo acumulado.

La jornada alcanzó su punto más alto con la "Cuenta Regresiva", la instancia final y más decisiva de la noche, donde el equipo ganador obtuvo la opción de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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