Bastián acompañará a Elisa al hospital y descubrirá algo sorprendente de su familia en el capítulo 307 de EJDO

29 may. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 307 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) se acercará a Mariana (Catalina Stuardo) con urgencia. Su madre tuvo serias complicaciones médicas y tendrá que acompañarla al hospital.

Bastián (Alonso Quintero) escuchará sobre esta situación y, considerándola una amiga, le ofrecerá llevarla.

Una revelación inesperada

A Walker le entregarán unos documentos que Elisa debe firmar y se los llevará hasta la habitación donde reposa su madre. Allí escuchará a la mujer decir algo preocupante: "Saber que estás haciendo todo esto sola, conmigo enferma y tu papá en la cárcel...".

El Jardín de Olivia / Mega

Elisa se dará cuenta y se dará algunas vueltas para reconocer esta parte de su historia. "Eso que escuchaste... yo sé que es otra cosa que no te conté de mí, pero todo este tema es muy complicado".

"¿Por qué no me contaste que tu papá está preso?", preguntará Basti, quien suponía tener cierta confianza con la trabajadora social.