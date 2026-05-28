El Jardín de Olivia - Capítulo 305: Joaquín sigue los pasos de Luis Emilio

28 may. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 305 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) ya no tiene nada que perder y por eso se ha convertido en un tipo realmente peligroso.

Quiere destruir al Grupo Vial desde dentro y presionó a Elisa (Carla Medel) para que consiga una firma de Bastián (Alonso Quintero) que le permitiría concretar su venganza. La joven se negó y Vanessa (Begoña Basauri) salió inesperadamente al ruedo para defenderla.

Ni siquiera el padre de Undurraga se salva de su desmedida ambición. Como él permitió que lo despidieran de la plana ejecutiva, Joaquín no moverá un dedo para evitar que caiga con los Walker.

El Jardín de Olivia / Mega

Samu quiere ayudar a los suyos

Samuel (Simón Beltrán) se siente en la necesidad de apoyar a su familia. Luis Emilio (Alejandro Trejo) es su padre biológico y si él lo contacta, tal vez podría influir para que los deje en paz.

Diana (Nicole Espinoza) le dejó claro a su hermano que eso no sucederá. Luis Emilio no tiene corazón y ha dejado claro que los lazos familiares no le importan en absoluto, así que lo mejor es olvidar esa idea.