Vanessa alertará a Ignacia sobre el peligro que representa Joaquín en el capítulo 306 de El Jardín de Olivia

28 may. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 306 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) se quedará preocupada tras su último encuentro con Joaquín (Francisco Dañobeitia) y por eso necesitará ahondar sobre un asunto con Ignacia (Cota Castelblanco).

"¿Tú tienes idea de qué puede querer Joaquín con la empresa? Me encontré con que estaba discutiendo con su papá y le dijo que la empresa se iba a ir a pique y que todos íbamos a caer", le revelará a Nacha.

"Esto es personal"

Con Berni en sus brazos, la joven solo pensará en que su ex quería la dirección ejecutiva de la empresa. Al haberlo perdido, ya no tendría cuentas pendientes con el Grupo Vial, ¿o no?

El Jardín de Olivia / Mega

"Joaquín quiere hundirnos, efectivamente, pero es mucho más allá de lo profesional; esto es personal", puntualizará la periodista.

Estas palabras preocuparán a Ignacia porque el padre de su hija siempre encuentra maneras de hacerle la vida imposible. ¿Averiguarán qué es lo que trama?