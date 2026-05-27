El Jardín de Olivia - Capítulo 304: Un altercado entre Christian y Raúl

27 may. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 304 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) llegó al sitio donde esconden a Olivia (Violeta Silva). De hecho, alcanzó a vislumbrarla a lo lejos, en las cercanías de un establo.

El primer impulso de este padre era llevarse a su hija consigo, pero Diana (Nicole Espinoza) estaba a su lado para ser la voz de la razón. Era un sitio muy peligroso para hacer una incursión y necesitan el apoyo de la policía en el rescate, así que tendrán que esperar.

El Jardín de Olivia / Mega

El dinero de Christian

Gloria (Francisca Gavilán) no cree en las buenas intenciones de Christian (Juan José Gurruchaga) y decidió averiguar más con Silvia, la hermana de su ex.

Ella le reveló que hace un par de meses, Christian estaba con serios problemas financieros, al punto de ser desalojado de su departamento en Buenos Aires y corriendo riesgo de perder la galería. Como por arte de magia, al poco tiempo solucionó todo y se sospecha que fue gracias al tráfico de drogas.

Raúl (César Caillet) visitó al ex de Gloria para pedirle que se fuera de la ciudad, pero las cosas se fueron de las manos y terminaron enzarzados en una pelea que Karina (Jacinta Rodríguez) vio.