"¿Qué está pasando acá?": Vanessa defenderá a Elisa de la agresión de Joaquín en el capítulo 305 EJDO

27 may. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 305 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) ya no ayudará a Joaquín (Francisco Dañobeitia) con su plan para destruir la fundación, pero él no se quedará tranquilo hasta que coopere, ya sea por las buenas o las malas.

"Tú vas a hacer lo que yo te estoy pidiendo y yo te voy a pasar una cantidad absurda de plata. Así que anda y consígueme esa firma ahora, ¿me escuchaste?", señaló Undurraga mientras la sujetaba violentamente por las muñecas.

"Puedes confiar en mí"

Pero Vanessa (Begoña Basauri) verá la agresión en los pasillos de la empresa y detendrá la situación de inmediato. Ella misma fue víctima de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y no permitirá que otra mujer pase por lo mismo si puede evitarlo.

El Jardín de Olivia / Mega

"¿Qué está pasando acá? ¿Elisa, estás bien?", preguntará preocupada, mientras Joaquín trata de bajarle el perfil a la situación.

"Si este gallo te está molestando, tú puedes confiar en mí. Cuéntame lo que está pasando y déjame ayudarte", le mencionará a Eli, pero, ¿será capaz de contarle las verdaderas razones por las que Undurraga la presiona?