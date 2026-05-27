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¡Clemente descubre el paradero de Oli! Diana le suplicó que no se expusiera al peligro en EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 304 de El Jardín de Olivia, Barraza (Emilio Edwards) no se dio cuenta que Clemente (Pipo Gormaz) y Diana (Nicole Espinoza) lo seguían, así que los condujo a la parcela donde ocultaba a Olivia (Violeta Silva). 

La terapeuta sacó varias fotos del lugar para que la policía los ayudara. Sin embargo, Walker ya no tenía paciencia y quería tener de regreso a su hija lo antes posible. 

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Diana es la voz de la razón

Al verla junto a un establo, Clemente la miró al borde del llanto y la desesperación. Estaba a solo unos metros de distancia para estrecharla entre sus brazos, pero desconocían qué más los esperaba al interior de la parcela.

El Jardín de Olivia / Mega

"No nos podemos ir ahora, no la podemos dejar acá. No me digas que la deje acá, soy su papá", dijo el empresario.

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Sin embargo, Diana tenía la cabeza más fría y le advirtió que no podían arriesgar a la niña; debían esperar a la policía: "Te tienes que controlar porque la pones en riesgo a ella. Si nos ven, si nos escuchan, si ven el auto estacionado... Adentro está el hombre de la moto y seguro que está armado". 

Esto lo hizo recapacitar y, pidiéndole perdón a Oli, Clemente se fue del lugar. 

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