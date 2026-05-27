¡Clemente descubre el paradero de Oli! Diana le suplicó que no se expusiera al peligro en EJDO

27 may. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 304 de El Jardín de Olivia, Barraza (Emilio Edwards) no se dio cuenta que Clemente (Pipo Gormaz) y Diana (Nicole Espinoza) lo seguían, así que los condujo a la parcela donde ocultaba a Olivia (Violeta Silva).

La terapeuta sacó varias fotos del lugar para que la policía los ayudara. Sin embargo, Walker ya no tenía paciencia y quería tener de regreso a su hija lo antes posible.

Diana es la voz de la razón

Al verla junto a un establo, Clemente la miró al borde del llanto y la desesperación. Estaba a solo unos metros de distancia para estrecharla entre sus brazos, pero desconocían qué más los esperaba al interior de la parcela.

El Jardín de Olivia / Mega

"No nos podemos ir ahora, no la podemos dejar acá. No me digas que la deje acá, soy su papá", dijo el empresario.

Sin embargo, Diana tenía la cabeza más fría y le advirtió que no podían arriesgar a la niña; debían esperar a la policía: "Te tienes que controlar porque la pones en riesgo a ella. Si nos ven, si nos escuchan, si ven el auto estacionado... Adentro está el hombre de la moto y seguro que está armado".

Esto lo hizo recapacitar y, pidiéndole perdón a Oli, Clemente se fue del lugar.