El Jardín de Olivia - Capítulo 303: El esperado beso de Diana y Clemente

26 may. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 303 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) se reencontró con Christian (Juan José Gurruchaga), pero el cara a cara fue todo, menos amigable.

La madre de Karina (Jacinta Rodríguez) está segura de que él volvió para romperle el corazón a su hija y no cree en su supuesto arrepentimiento y ganas de enmendar los errores que cometió en el pasado.

Por su parte, Mendoza insistió en que ya era hora de reconectar con Kari porque lamentaba haberla abandonado, así como separarse de Gloria, quien siempre fue su gran amor.

El Jardín de Olivia / Mega

Durante la búsqueda de Oli

Gracias a nuevos datos de la investigación, se descubrió que Acosta (Jorge Denegri) y el secuestrador se reúnen los martes y jueves en el mismo stripcenter. Hasta allá fueron Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz), seguros de que podrían dar con el paradero de Oli (Violeta Silva).

Escondidos tras un auto, los dos debieron besarse para despistar sin ser reconocidos. Ese breve momento desató la pasión que reprimían desde hace más de dos años.