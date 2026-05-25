El Jardín de Olivia - Capítulo 302: Lo que dice el corazón de Diana

25 may. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 302 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) sorprendió a Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz) tomándose de las manos. Él ya tenía dudas, pero este hecho confirmó sus sospechas de que algo más pasaba y necesitaba saberlo.

Confrontó a la terapeuta para saber la verdad. Ella le dijo que lo amaba en el hospital, pero, ¿realmente es así?

Diana no se sintió con el valor de seguir engañándose y haciéndole daño al comisario, así que admitió que no ha podido olvidar a Clemente y necesita un tiempo para pensar. Gabo se marchó dejando su relación en suspenso y ella lloró, pidiéndole perdón por no ser capaz de amarlo como merece.

El Jardín de Olivia / Mega

Karina deja los rencores atrás

Christian (Juan José Gurruchaga) insistió en volver a hablar con Karina (Jacinta Rodríguez) y aunque la pintora se demoró en aceptar un nuevo encuentro, finalmente lo invitó al departamento para aclarar las cosas.

Su padre se disculpó por ser un cobarde al no buscarla antes, lleno de miedo por su posible rechazo. Conmovida, Kari finalmente lo abrazó y decidió hacer un borrón y cuenta nueva porque por años anheló tenerlo en su vida.