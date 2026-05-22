Una gran victoria para Nacha: La jueza determinó que Berni seguirá junto a su madre en El Jardín de Olivia

22 may. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 301 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) vivió un duro momento en tribunales.

El abogado de Joaquín (Francisco Dañobeitia) hizo énfasis en sus episodios depresivos y el consumo de ansiolíticos para hacerla parecer una mujer inestable, incapaz de hacerse cargo de la crianza de Berni.

Y si bien Nacha no pudo negar que tuvo pasajes oscuros en un momento muy puntual de su historia, todo esto fue previo al nacimiento de su hija. De hecho, es la niña quien la hace tener ánimos para levantarse cada mañana.

El Jardín de Olivia / Mega

Una resolución con final feliz

Escuchados los testimonios y revisadas las pruebas, la jueza dio su veredicto: "Este tribunal no puede pasar por alto los episodios de descompensación emocional que ha vivido la madre, ni tampoco el historial judicial de su pareja. A pesar de esto, (...) se ha acreditado un vínculo materno sólido y contenedor".

"En consecuencia, se mantiene el régimen de cuidado personal compartido de la menor, desestimándose la solicitud del demandante de otorgarle el cuidado personal exclusivo", agregó la magistrada.