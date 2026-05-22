"A ese viejo hay que hacerle algo": Samu sorprende con extrema medida que tomaría contra Luis Emilio en EJDO

22 may. 2026 - 17:56 hrs.

En el capítulo 301 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) intentó advertirle a Clemente (Pipo Gormaz) sobre el enorme riesgo que corren todos si Luis Emilio (Alejandro Trejo) llega a salir de la cárcel, pero no hubo caso.

Walker privilegió recuperar a su hija; después sería tiempo para pensar en cómo lidiar con la maldad de su padre.

"Después va a ser demasiado tarde, ya va a haber secuestrado a mi hermano, tal vez, y me habrá hecho algo malo a mí. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados", insistió ella, pero su padre y Samu (Simón Beltrán) la interrumpieron porque ya se terminaba el receso de la audiencia.

El Jardín de Olivia / Mega

¿Raúl podría intervenir?

El adolescente escuchó la conversación de su hermana, consternado por lo que le podría suceder. Por eso, le propuso a Raúl (César Caillet) tomar una medida extrema.

"Hay una sola forma de acabar con ese viejo, Diana, ¿y tú sabes cuál es? Papá, tú que ahora tienes amigos en la cárcel, demás que tienes uno que lo puede hacer... A ese viejo hay que hacerle algo y tú sabes a qué me refiero".