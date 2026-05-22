Irá por su revancha: Joaquín le hará una seria advertencia a Bastián en el capítulo 302 de EJDO
En el avance del capítulo 302 de El Jardín de Olivia, las cosas para Joaquín (Francisco Dañobeitia) fueron de mal en peor. Lo descubrieron con sus correos anónimos a la prensa y perdió la custodia de Berni en los tribunales de familia.
Pero en lugar de rendirse, Undurraga tendrá todavía más ganas de destruir a los Walker y se lo dejará muy claro a Bastián (Alonso Quintero).
Un cara a cara entre Joaquín y Basti
Los dos se encontrarán en los pasillos de la empresa. Su excuñado había prometido denunciarlo con la directiva del Grupo Vial por sus intentos de desprestigiar a los ejecutivos de la compañía y aunque el padre de Joaquín fuera el accionista mayoritario, eso no podría impedir su destitución.Ir a la siguiente nota
Frustrado, prometerá hundirlos: "Me estás quitando mi pega, hue... Tu hermana me quitó a mi hija, pero las cosas se les van a dar vuelta. Acuérdate de mí", lanzará.
La reacción del hermano de Ignacia (Cota Castelblanco) será de sorpresa, pero, ¿le tomará el real peso a esta amenaza?Ve el capítulo en