Irá por su revancha: Joaquín le hará una seria advertencia a Bastián en el capítulo 302 de EJDO

22 may. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 302 de El Jardín de Olivia, las cosas para Joaquín (Francisco Dañobeitia) fueron de mal en peor. Lo descubrieron con sus correos anónimos a la prensa y perdió la custodia de Berni en los tribunales de familia.

Pero en lugar de rendirse, Undurraga tendrá todavía más ganas de destruir a los Walker y se lo dejará muy claro a Bastián (Alonso Quintero).

Un cara a cara entre Joaquín y Basti

Los dos se encontrarán en los pasillos de la empresa. Su excuñado había prometido denunciarlo con la directiva del Grupo Vial por sus intentos de desprestigiar a los ejecutivos de la compañía y aunque el padre de Joaquín fuera el accionista mayoritario, eso no podría impedir su destitución.

El Jardín de Olivia / Mega

Frustrado, prometerá hundirlos: "Me estás quitando mi pega, hue... Tu hermana me quitó a mi hija, pero las cosas se les van a dar vuelta. Acuérdate de mí", lanzará.

La reacción del hermano de Ignacia (Cota Castelblanco) será de sorpresa, pero, ¿le tomará el real peso a esta amenaza?