¿Arrepentido? El extraño comportamiento de Franco con Vanessa tras hablar con Luis Emilio en EJDO

22 may. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 301 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se irritó al darse cuenta hasta qué punto Franco (Emilio Edwards) se involucró con Vanessa (Begoña Basauri).

"¿Qué carajos haces metido con ella? Ten cuidado, mira que esa mina es peligrosa, es de armas tomar, no tiene un pelo de tonta", advirtió el empresario por teléfono. Tenía razones para temer porque Riesco inició la ola de denuncias que terminó con él en la cárcel.

"Sí, no se preocupe, yo sé cómo hacer mi trabajo", aseguró Barraza sin lograr tranquilizar a su jefe.

El Jardín de Olivia / Mega

"No puedes confiar en mí"

Una vez cortó la llamada y entró Vanessa en la habitación, Franco se vistió de prisa, listo para partir.

"Tú me hiciste una pregunta. Bueno, la respuesta es no, no puedes confiar en mí; hay cosas de mi trabajo que no puedo contarte y no quiero mentirte tampoco. Esa esa paz que tú buscas yo no puedo dártela", anunció a la periodista, quien se quedó perpleja por su repentino cambio de actitud.