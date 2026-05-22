El Jardín de Olivia - Capítulo 301: La custodia de Berni

22 may. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 301 de El Jardín de Olivia, el abogado de Joaquín (Francisco Dañobeitia) arremetió sin piedad contra Ignacia (Cota Castelblanco), haciendo énfasis en su cuestionable consumo de ansiolíticos y sus eventos de depresión. Si algo así volvía a repetirse, ¿sería capaz de cuidar a su hija?

Nacha no negó transitar por un oscuro momento en el pasado, pero afirmó que fue por la traumática muerte de su madre. Algo así no se ha repetido e insistió en que cargar con problemas de salud mental no inhabilita para ser mamá. Bernardita (Catalina Guerra) vivió por años sumida en la tristeza y aun así es su mayor ejemplo: nadie ha sido más cariñosa y entregada como ella fue con sus hijos.

Recibidos los testimonios, la jueza de familia tomó una determinación sobre quién asumirá la custodia de la bebé.

El Jardín de Olivia / Mega

Samuel quiere medidas extremas

Diana (Nicole Espinoza) le rogó a Clemente (Pipo Gormaz) que no permita la liberación de Luis Emilio (Alejandro Trejo). El empresario la amenazó con vengarse y una de sus posibles víctimas es Samuel (Simón Beltrán).

Él la escuchó, pero como no quiere arriesgar la vida de Olivia (Violeta Silva), se resignó a obedecer el chantaje de su padre.

Samu los oyó y se sintió frustrado, llegando a plantear la única solución que podría terminar con todos sus problemas: que alguien elimine a Luis Emilio en la cárcel.