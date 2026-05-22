El Jardín de Olivia - Capítulo 301: La custodia de Berni
En el capítulo 301 de El Jardín de Olivia, el abogado de Joaquín (Francisco Dañobeitia) arremetió sin piedad contra Ignacia (Cota Castelblanco), haciendo énfasis en su cuestionable consumo de ansiolíticos y sus eventos de depresión. Si algo así volvía a repetirse, ¿sería capaz de cuidar a su hija?
Nacha no negó transitar por un oscuro momento en el pasado, pero afirmó que fue por la traumática muerte de su madre. Algo así no se ha repetido e insistió en que cargar con problemas de salud mental no inhabilita para ser mamá. Bernardita (Catalina Guerra) vivió por años sumida en la tristeza y aun así es su mayor ejemplo: nadie ha sido más cariñosa y entregada como ella fue con sus hijos.
Recibidos los testimonios, la jueza de familia tomó una determinación sobre quién asumirá la custodia de la bebé.
Samuel quiere medidas extremas
Diana (Nicole Espinoza) le rogó a Clemente (Pipo Gormaz) que no permita la liberación de Luis Emilio (Alejandro Trejo). El empresario la amenazó con vengarse y una de sus posibles víctimas es Samuel (Simón Beltrán).
Él la escuchó, pero como no quiere arriesgar la vida de Olivia (Violeta Silva), se resignó a obedecer el chantaje de su padre.
Samu los oyó y se sintió frustrado, llegando a plantear la única solución que podría terminar con todos sus problemas: que alguien elimine a Luis Emilio en la cárcel.Ve el capítulo en