El Jardín de Olivia - Capítulo 300: Vanessa conoce la real y fuerte historia de Barraza

21 may. 2026 - 18:13 hrs.

En el capítulo 300 de El Jardín de Olivia, Barraza (Emilio Edwards) llega a la casa de Vanessa (Begoña Basauri) y ante sus constantes dudas, decide contarle su verdad.

Franco le revela a la periodista que el hombre que asesinó y por el cual cumplió con una pena de cárcel, fue quien mató y abusó de su esposa, quien también era policía.

Renata (Susana Hidalgo) llegó hasta la casa de Clemente (Pipo Gormaz) y le contó que cambió su testimonio contra Luis Emilio (Alejandro Trejo), pues ella y su hijo fueron amenazados.

El Jardín de Olivia

La conversación que escuchó Luis Emilio

Clemente se asustó mucho y se preocupó por la integridad de Renata, mientras que ella le comentó que había decidido irse de Chile.

El mayor de los Walker entendió la determinación de la exfiscal y le prometió que la iba a apoyar y ayudar en todo lo que pudiera.

Finalmente, Luis Emilio llama a Barraza para comentarle que la amenaza había resultado, justo cuando Vanessa habló en voz alta, desatando las sospechas del malvado hombre.