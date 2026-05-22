"Fui un cobarde": Christian asumirá el gran error que cometió con Karina en el capítulo 302 de EJDO

22 may. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 302 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) se enfrentará a su padre. Gloria (Francisca Gavilán) le explicó los problemas de drogas en los que metió a la familia cuando ella era niña y querrá escuchar su versión sobre el asunto.

"Pasaron más de 20 años y recién te apareciste. ¿Por qué no lo hiciste?", demandará saber.

La culpa de Christian

"Sé que tendría que haber hecho esto hace mucho tiempo, lo sé. Mi amor, lo intenté, pero las cosas con tu mamá no eran fáciles. Es difícil explicarlo", se defenderá Christian (Juan José Gurruchaga), pero eso no bastará para su hija.

El Jardín de Olivia / Mega

Karina insistirá en que este es el momento de aclarar las cosas.

Presionado, Mendoza por fin reconocerá su gran fallo como padre. No estuvo en la infancia de ella porque "fui un cobarde, mi amor. Por eso".