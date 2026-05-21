¡Serán parte de Volverías con tu ex? 2! Así comenzó el romance entre Nicole Moreno y Luis Mateucci

21 may. 2026 - 14:15 hrs.

Una de las nuevas parejas confirmadas de Volverías con tu ex? 2 está compuesta por Nicole "Luli" Moreno y Luis Mateucci y esta la historia de amor.

Ambos ingresarán al nuevo reality de Mega para probar si la distancia que han mantenido a lo largo de los años les ha servido o se reconciliarán y vivirán un intenso romance con el de antaño.

Conoce la historia de amor de Luis Mateucci y Nicole Moreno

Todo comenzó en 2019, cuando Nicole Moreno fue al gimnasio y se encontró con Luis Mateucci y rápidament entablaron una conversación.

Volverías con tu ex? 2

"Me dijo que era personal trainer y yo le conté que me estaba preparando para mi primera competencia. Así comenzamos a entrenar juntos", recordó la influencer.

Pero rápidamente,ambos olvidaron los ejercicios físicos y se involucraron en un romance muy intenso y al día siguiente ya estaban viajando juntos a Viña del Mar.

Ambos quisieron mantener en secreto la relación durante unos meses y tuvo tal seriedad que ella viajó a Argentina a conocer a la familia del trasandino.

“Fui a pasar el año nuevo en Córdoba, me dijo que quería venir así que se fue conmigo a Argentina. Conoció a mi familia y a mis amigos, ahí la empezaron a seguir en redes y cada vez que vuelvo a Córdoba me preguntan por ella, cayó muy bien", explicó Luis Mateucci.

Volverías con tu ex? 2

Sin embargo, "Luli" quería tener una relación más seria y el argentino seguir explorando su carrera en los medios de espectáculos chilenos, por lo que decidieron tomar cada uno su camino.

"Terminamos más que nada porque yo venía de una relación larga y tóxica con una polaca que vive en Madrid. Fue mi novia después de Oriana, y yo venía cansado de las relaciones, quería estar solo, mientras que Luli quería formalizar y tener algo más adulto y aterrizado, yo no. Venía de viajar mucho y andaba muy alocado, entonces eran caminos muy desencontrados en ese momento", comentó Luis Mateucci.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2