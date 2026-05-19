¡Ingresarán a Volverías con tu ex? 2! Esta es la desconocida historia de amor de Rai Cerda y Sofía Latorre

19 may. 2026 - 16:45 hrs.

Rai Cerda y Sofía Latorre son los nuevos participantes confirmados de Volverías con tu ex? 2 y esta es su desconocida historia de amor.

El influencer tiene una conocida trayectoria en televisión, pues ha sido parte de varios programas de telerrealidad, mientras que la modelo ha mantenido un perfil más bajo durante este tiempo.

Sin embargo, ahora ambos harán ruido al reencontrarse en el nuevo reality de Mega, donde podrían conectar de otra forma o quizás, declararse la guerra para siempre.

La relación amorosa de Rai Cerda y Sofía Latorre

Fue en 2023 cuando Sofía Latorre y Rai Cerda se conocieron en una fiesta, gracias a amigos que tenían en común.

El coqueteo fue instantáneo y rápidamente comenzaron una relación amorosa, la cual se extendió por dos meses. Sin embargo, el ingreso del creador de contenido a un reality detuvo todo y el romance quedó ahí.

Sobre esto, la modelo confesó que se "proyectaba con él" pero que "no hubo mucho compromiso por ambas partes".

Volverías con tu ex? 2

"Siento mucho cariño con él, mucha buena onda, no guardo rencor de nada, fue hace mucho tiempo y ya estamos más grandes. Me encantó, era toda mi onda, estuvimos juntos no mucho tiempo, pero fue intenso y muy bacán", concluyó Sofía.

Pero, la versión de Rai Cerda es diferente y aseguró que la intensidad les pasó la cuenta: "Todo fue súper espontáneo. En ese minuto, lo primero en que me fijé fue en su cara; su cara es distinta. Eso me llamó la atención. Duramos casi dos meses que se sintieron como cinco años. Fue breve pero intenso. Yo quise dar un paso al lado porque venía saliendo de algo antes, entonces preferí dar un paso al costado y dejarnos de hablar. Desde ese momento no la veo".

El Internado

¿Rai Cerda y Sofía Latorre lograrán limar las asperezas del pasado y los viejos conflictos saldrán a la luz? Descúbrelo en Volverías con tu ex? 2

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