¿Quiénes son Claudio Rojas y Hurubachi Pardo? La nueva expareja con 21 años de diferencia de VCTE2

13 may. 2026 - 10:06 hrs.

¡Tenemos nuevos confirmados para Volverías con tu ex? 2! Se trata de Claudio Rojas y Hurubachi Pardo, expareja con 21 años de diferencia.

El abogado y la periodista se pondrán a prueba en el nuevo reality de Mega, luego de terminar su relación de un par de años, hace unos meses.

¿Lograrán mantener la distancia o caerán en la tentación de recordar viejos tiempos juntos? Lo puedes averiguar en el nuevo espacio de telerealidad que será animado por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez.

Conoce la historia de Claudio Rojas y Hurubachi Pardo

Claudio Rojas tiene 46 años y se hizo conocido hace varios años por su rol de abogado en distintos programas de espectáculos y también, por ser el defensor de Daniela Aránguiz.

Volverías con tu ex? 2

Hurubachi Pardo tiene 25 años, es periodista y conoció al profesional cuando fue parte de la campaña de Rojas, en sus aspiraciones como gobernador regional, cargo que logró obtener.

Volverías con tu ex? 2

Según confesó la comunicadora, tan solo les bastaron algunas semanas juntos para conectar, sin embargo, ella siempre se negó a involucrarse más allá para evitar prejuicios de los demás.

Sin embargo, el amor triunfó y luego de una insistencia de tres meses, ella cayó a sus pies. "Fue una salida con flores, caballerosidad y romanticismo. De a poco esa resistencia de ella fue bajando, hasta que en algún momento me dijo: 'Ya ok, dame un beso'", desclasificó Claudio Rojas.

Rápidamente, la relación amorosa con 21 años de diferencia se estableció y se fueron a vivir juntos, pero junto a esto, también comenzaron a llegar los comentarios en redes sociales.

Pero comenzaron los problemas y el miedo que tuvo Hurubachi Pardo al hate hizo que el abogado se sintiera "escondido", pues ella no quería realizar publicaciones en Instagram e incluso, evitaba el contacto en público.

Otra de las razones que los llevó a la distancia fue la repentina muerte de la madre de la periodista por un agresivo cáncer, momento en el que ella estaba muy afectada y dedicada a estar con su familia.

"Para un cumplemes del fallecimiento de mi mamá le dije que no quería hacer nada, mi plan era estar acostados, pero él me armó una salida con mis amigas y después desapareció", explicó ella.

Lo anterior dejó a la comunicadora con la sensación de una conversación pendiente ¿Se podrá dar al interior de Volverías con tu ex? 2?

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